Футболист кинул стол в освиставших его фанатов

Нападающий "Аудакс Итальяно" Себастьян Абреу повздорил с болельщиками своей команды после матча 11-го тура чилийской Примеры с "Депортес Антофагаста" (0:0), сообщает Infobae.com.

Audax Italiano está muy cerca de la zona de descenso, los hinchas se la agarraron con Abreu y el loco les revoleó una mesa. #FútbolChileno pic.twitter.com/6npDhPenX6 — En Una Baldosa (@enunabaldosa) 29 апреля 2018 г.

После финального свистка недовольные болельщики освистали команду, чем разозлили Абреу, который в ответ взял находившийся возле поля стол и кинул его в сторону фанатов. Фотографию с этим эпизодом в своём "твиттере" опубликовал En Una Baldosa.

Стоит отметить, что Абреу является рекордсменом по количеству клубов в карьере. "Аудакс Итальяно" – 26-я команда для 41-летнего нападающего.