Марадона захотел остаться в ОАЭ еще на год

Легендарный футболист Диего Марадона принял решение остаться на посту главного тренера клуба из ОАЭ ”Аль-Фуджайра” и переподписал контракт ещё на один год. Об этом клуб сообщил в своём официальном «твиттере».

«Аль-Фуджайра» сыграет в плей-офф за выход в высший дивизион с клубом «Хатта» 9 и 13 мая. Марадона возглавляет команду с мая 2017 года.

Напомним, ранее Марадона тренировал аргентинский «Расинг» из Авельянеды, «Аль-Васл» (ОАЭ") и сборную Аргентины, с которой вышел в четвертьфинал чемпионата мира 2014 года.