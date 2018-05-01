Марлос рискует получить дополнительную дисквалификацию

Полузащитник «Шахтера» Марлос на этой неделе будет дисквалифицирован ФФУ на два матча за умышленное обнуления желтой карточки в матче с «Ворсклой». Об этом сообщает «Команда №1».

Напомним, из-за этой желтой карточки игрок пропустил матч с «Мариуполем» (1:0).

В октябре 2017 года ввели новые дисциплинарные правила, по которым умышленное получение желтой или красной карточки может караться дисквалификацией на два матча или на неопределенный срок.

Таким образом, Марлос, который уже не сыграл против «Мариуполь», пропустит еще и матч против «Зари». Этот матч состоится 5 мая.