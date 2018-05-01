Салах добился, чтобы его портрет убрали с самолета сборной Египта

Накануне сообщалось, что форвард Ливерпуля обвинил Федерацию футбола Египта в неправомерном использовании его образа. Изображение Салаха было нанесено на самолет национальной сборной страны, который был предоставлен мобильным оператором WE, в то время как у самого Салаха имеется личный контракт с конкурентом – Vodafone.

По информации Daily Mail, конфликт был улажен и изображение Салаха уберут с самолете сборной.

"Заверяю всех, что мы будем поддерживать Мохаммеда Салаха и уважать все его спонсорские соглашения в Англии", – отреагировал на ситуацию министр спорта Египта Халед Абд Эль-Азиз.