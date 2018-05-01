"Динамо" выкупит Бойко, если договорится с "Бешикташем"

Киевское «Динамо» довольно выступлением арендованного у «Бешикташа» вратаря Дениса Бойко и намерено договориться с турецким клубом о выкупе контракта футболиста в летнее трансферное окно.

По информации Fotomac, в арендном соглашении Бойко прописана опция выкупа за € 3 млн, однако «Динамо» готово заплатить лишь € 1,2 млн. Ранее о возможном переходе игрока говорил президент киевского клуба Игорь Суркис: «Думаю, Бойко хочет остаться в «Динамо», но нам нужно найти общий язык с «Бешикташем».

В нынешнем сезоне 30-летний голкипер принял участие в 9 матчах украинской Премьер-лиги.