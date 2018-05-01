Реал Мадрид – Бавария: статистика противостояний

Реал во вторник, 1 мая, проведет ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов, в котором мадридцы примут Баварию.

За всю историю Бавария и Реал между собой провели 27 встреч, в которых 13 раз были сильнее "сливочные", 12 – мюнхенский клуб и еще дважды была зафиксирована ничья.

Напомним, что Реал сумел победить на выезде Баварию (2:1) в первом полуфинальном поединке ЛЧ.

Вашему вниманию список последних очных встреч:

18.04.2017 Лига чемпионов Реал Бавария 4:2

12.04.2017 Лига чемпионов Бавария Реал 1:2

04.08.2016 Товарищеский Бавария Реал 0:1

05.08.2015 Товарищеский Бавария Реал 1:0

29.04.2014 Лига чемпионов Бавария Реал 0:4

23.04.2014 Лига чемпионов Реал Бавария 1:0

25.04.2012 Лига чемпионов Реал Бавария 2:2

17.04.2012 Лига чемпионов Бавария Реал 2:1

05.06.2011 Товарищеский Реал Бавария 8:3

13.08.2010 Товарищеский Бавария Реал 0:1

07.03.2007 Лига чемпионов Бавария Реал 2:1

20.02.2007 Лига чемпионов Реал Бавария 3:2

10.03.2004 Лига чемпионов Реал Бавария 1:0

24.02.2004 Лига чемпионов Бавария Реал 1:1

10.04.2002 Лига чемпионов Реал Бавария 2:0

02.04.2002 Лига чемпионов Бавария Реал 2:1

09.05.2001 Лига чемпионов Бавария Реал 2:1

01.05.2001 Лига чемпионов Реал Бавария 0:1

09.05.2000 Лига чемпионов Бавария Реал 2:1

03.05.2000 Лига чемпионов Реал Бавария 2:0

08.03.2000 Лига чемпионов Бавария Реал 4:1

29.02.2000 Лига чемпионов Реал Бавария 2:4

Ответная встреча 1/2 финала Лиги чемпионов Реал – Бавария состоится 1 мая на стадионе Сантьяго Бернабеу. Стартовый свисток – в 21:45 по киевскому времени.