Реал Мадрид – Бавария: статистика противостояний
Новости спорта: Реал и Бавария встретятся в рамках ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов.
Реал во вторник, 1 мая, проведет ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов, в котором мадридцы примут Баварию.
За всю историю Бавария и Реал между собой провели 27 встреч, в которых 13 раз были сильнее "сливочные", 12 – мюнхенский клуб и еще дважды была зафиксирована ничья.
Напомним, что Реал сумел победить на выезде Баварию (2:1) в первом полуфинальном поединке ЛЧ.
Вашему вниманию список последних очных встреч:
18.04.2017 Лига чемпионов Реал Бавария 4:2
12.04.2017 Лига чемпионов Бавария Реал 1:2
04.08.2016 Товарищеский Бавария Реал 0:1
05.08.2015 Товарищеский Бавария Реал 1:0
29.04.2014 Лига чемпионов Бавария Реал 0:4
23.04.2014 Лига чемпионов Реал Бавария 1:0
25.04.2012 Лига чемпионов Реал Бавария 2:2
17.04.2012 Лига чемпионов Бавария Реал 2:1
05.06.2011 Товарищеский Реал Бавария 8:3
13.08.2010 Товарищеский Бавария Реал 0:1
07.03.2007 Лига чемпионов Бавария Реал 2:1
20.02.2007 Лига чемпионов Реал Бавария 3:2
10.03.2004 Лига чемпионов Реал Бавария 1:0
24.02.2004 Лига чемпионов Бавария Реал 1:1
10.04.2002 Лига чемпионов Реал Бавария 2:0
02.04.2002 Лига чемпионов Бавария Реал 2:1
09.05.2001 Лига чемпионов Бавария Реал 2:1
01.05.2001 Лига чемпионов Реал Бавария 0:1
09.05.2000 Лига чемпионов Бавария Реал 2:1
03.05.2000 Лига чемпионов Реал Бавария 2:0
08.03.2000 Лига чемпионов Бавария Реал 4:1
29.02.2000 Лига чемпионов Реал Бавария 2:4
Ответная встреча 1/2 финала Лиги чемпионов Реал – Бавария состоится 1 мая на стадионе Сантьяго Бернабеу. Стартовый свисток – в 21:45 по киевскому времени.