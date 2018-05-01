Ди Франческо: "Рома" намерена отыграться и свершить что-нибудь поистине великое

В первой игре в Англии мерсисайдцы победили со счётом 5:2.

«В плане мотивации ничего не изменилось с момента матча с „Барселоной“. Мы намерены отыграться и свершить что-нибудь поистине великое. „Ливерпуль“ очень опасен и может ранить, если ты ему уступишь хотя бы дюйм. Я хочу прояснить один момент: вы действительно считаете, что в полуфинале Лиги чемпионов перед лицом 70 000 болельщиков команда заранее сложит оружие? Нет, мы намерены предстать командой, которая будет биться до самого конца.

Я хочу видеть энтузиазм и настрой выйти за пределы возможного. Если хочешь забивать голы, надо иди вперёд, а это всегда сопряжено с риском, и мы будем держать это в уме. Мохамед Салах невероятно силен, когда «Ливерпуль» играет длинными передачами, но мы не можем приставить к нему трех игроков. Мы должны не только правильно оценить соперника, но и подумать о себе", — цитирует специалиста официальный сайт УЕФА.