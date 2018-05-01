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Назван лучший футболист АПЛ по версии журналистов

Мохамед Салах
14:25 Вт, 1 Май 2018 Телеграф
championat.com

Новости спорта: Мохамед Салах признан лучшим футболистом АПЛ по версии журналистов.

Полузащитник «Ливерпуля» Мохамед Салах получил награду лучшему футболисту английской Премьер-лиги по версии журналистов, сообщает пресс-служба мерсисайдцев.

В голосовании приняло участие более 400 членов Ассоциации футбольных журналистов. Салах обошёл полузащитника «Манчестер Сити» Кевина Де Брёйне на 20 голосов. Третье место занял нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн.

Ранее Салах получил награду лучшему футболисту Премьер-лиги по версии Ассоциации профессиональных футболистов.

В нынешнем сезоне 25-летний полузащитник провёл 34 матча в английской Премьер-лиге, в которых отметился 31 голом.

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Новости спорта, АПЛ, Мохамед Салах, ФК Ливерпуль.
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