Лидеры "Динамо" пропустили тренировку команды

Вчера у киевлян был выходной, а сегодня команда собралась на восстановительную тренировку, сообщает Zbirna.com.

У Гармаша диагностировано повреждение задней поверхности бедра, одно оно не носит критический характер, и уже завтра он может вернуться в строй.

В свою очередь, у Буяльского образовалась гематома после удара по икроножной мышце, он находится под вопросом на следующий матч.

Оба футболиста получили повреждения в минувшее воскресенье в матче 29-го тура Премьер-лиги против Ворсклы (1:0).

Уже в пятницу, 4 мая, Динамо примет Мариуполь в рамках 30-го тура чемпионата Украины.