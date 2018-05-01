Лидеры "Динамо" пропустили тренировку команды
Новости спорта: Полузащитники Динамо Денис Гармаш и Виталий Буяльский из-за повреждений пропустили сегодняшнее занятие команды.
Вчера у киевлян был выходной, а сегодня команда собралась на восстановительную тренировку, сообщает Zbirna.com.
У Гармаша диагностировано повреждение задней поверхности бедра, одно оно не носит критический характер, и уже завтра он может вернуться в строй.
В свою очередь, у Буяльского образовалась гематома после удара по икроножной мышце, он находится под вопросом на следующий матч.
Оба футболиста получили повреждения в минувшее воскресенье в матче 29-го тура Премьер-лиги против Ворсклы (1:0).
Уже в пятницу, 4 мая, Динамо примет Мариуполь в рамках 30-го тура чемпионата Украины.