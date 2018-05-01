Роналдо - о переходе Неймара в "Реал"

Как сообщалось ранее, президент мадридского «Реала» Флорентино Перес планирует существенно усилить команду в летнее межсезонье. Среди главных кандидатов - Неймара из ПСЖ.

Свое мнение об этом переходе высказал Роналдо:

«Неймар совсем недавно перешёл в «ПСЖ» за большие деньги, и я очень сомневаюсь, что парижане испытывают финансовые проблемы. Даже если «Реал» сделает крупное предложение, их позиция не изменится. Прямо сейчас, как мне кажется, переход Неймара в «Реал» невозможен. Возможно, это произойдёт через несколько лет, он всё ещё молод. Думаю, ему нравится в Париже. Он хотел уйти из «Барселоны» и знал, что его ожидает», — приводит слова Роналдо Cadena Ser.