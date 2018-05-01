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Полуфиналист Лиги Европы отказался ехать на ЧМ в Россию

Буна Сарр
20:20 Вт, 1 Май 2018 Телеграф

Новости спорта: Игрок "Марселя" хочет играть только за сборную страны, в которой родился

Родившийся во Франции Защитник "Марселя" Буна Сарр, чей отец родом из Сенегала, а мать – из Гвинеи, отказался от возможности сыграть летом в финальном турнире чемпионата мира 2018 года в России, отказавшись присоединиться к сборной Сенегала.

"Я – француз, – заявил Сарр в интервью радио RMC. – Для меня не существует выбора – или сборная Франции, или ничего".

В 2015 году Буна отказался от предложения выступить за сборную Гвинеи на Кубке африканских наций.

Воспитанник "Метца", 26-летний защитник, который также нередко играет на позиции опорного полузащитника, с 2015 года выступает за "Марсель". В нынешнем сезоне он провел за команду из Прованса 43 матча во всех турнирах и забил 1 мяч.

Напомним, что сборная Франции на ЧМ-2018 сыграет в группе С вместе с Австралией, Перу и Данией. Сенегал попал в квартет Н, где также расположились Польша, Колумбия и Япония. 

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Новости спорта, Буна Сарр, Сборная Франции, ФК Марсель, Футбол, Чемпионат Франции.
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