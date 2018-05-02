"Хотим стать легендами": Рамос - о выходе "Реала" в финал Лиги чемпионов
Новости спорта: Капитан Реала Серхио Рамос прокомментировал выход своей команды в финал Лиги чемпионов.
Капитан мадридского Реала Серхио Рамос после выхода в финал Лиги чемпионов отметил, что его команда хочет стать легендой, выиграв главный еврокубковый турнир в третий раз подряд.
"Мы снова написали историю. Теперь мы хотим стать легендами", - написал Рамос в twitter.
Hemos hecho historia.
Ahora queremos ser leyenda.
We wrote history again.
Now we want to become legends.#APorLa13 #HalaMadrid pic.twitter.com/LbakCmBwTp
— Sergio Ramos (@SergioRamos) 1 мая 2018 г.
Ранее сообщалось, что мадридский Реал расписал ничью с Баварией и вышел в финал Лиги чемпионов.