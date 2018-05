"Хотим стать легендами": Рамос - о выходе "Реала" в финал Лиги чемпионов

Капитан мадридского Реала Серхио Рамос после выхода в финал Лиги чемпионов отметил, что его команда хочет стать легендой, выиграв главный еврокубковый турнир в третий раз подряд.

"Мы снова написали историю. Теперь мы хотим стать легендами", - написал Рамос в twitter.

Hemos hecho historia.

Ahora queremos ser leyenda.

We wrote history again.

Now we want to become legends.#APorLa13 #HalaMadrid pic.twitter.com/LbakCmBwTp

— Sergio Ramos (@SergioRamos) 1 мая 2018 г.