"Да, это пенальти": Марсело - о матче против "Баварии"

Защитник мадридского Реала Марсело признался, что в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов против Баварии мяч коснулся его руки в штрафной площадке "сливочных".

"Если скажу, что мяч не коснулся моей руки, солгу", - цитирует Марсело Fourfourtwo.

Напомним, Реал Мадрид вышел в финал Лиги чемпионов по итогам двух матчей против Баварии.