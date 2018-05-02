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"Да, это пенальти": Марсело - о матче против "Баварии"
Новости спорта: Игрок Реала признался, что в матче с Баварией была игра рукой.
Защитник мадридского Реала Марсело признался, что в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов против Баварии мяч коснулся его руки в штрафной площадке "сливочных".
"Если скажу, что мяч не коснулся моей руки, солгу", - цитирует Марсело Fourfourtwo.
Напомним, Реал Мадрид вышел в финал Лиги чемпионов по итогам двух матчей против Баварии.
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