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Экс-игрок сборной Украины раскритиковал арбитра матча "Реал" - "Бавария"

Вячеслав Шевчук
17:38 Сегодня Телеграф
sport.ua

Новости спорта: Вячеслав Шевчук подвел итоги ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов

Бывший защитник «Шахтера» и сборной Украины по футболу Вячеслав Шевчук поделился мнением об ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Баварией» (2:2).

— Вячеслав, ответный матч Реала и Баварии в Мадриде получился более интересным, чем первая игра в Мюнхене?
— Для меня этот матч был достоин финала Лиги чемпионов. На мой взгляд, в этой паре встречались самые сильные команды этого турнира. По итогам полуфинала даже немного жаль Баварию, потому что по качеству игры и по созданным моментам в этих двух матчах немцы превзошли испанцев и были ближе к финалу. Но это футбол. Реал в итоге воспользовался своим опытом, ошибками баварцев и реализовал часть своих моментов, что позволило ему пробиться в финал.

— Как и ожидалось, в ответной игре Бавария сразу пошла вперед, забила быстрый гол. Но чего не хватило немцам, чтобы выиграть в Испании?
— Бавария в Мадриде сыграла очень агрессивно. Немцы заслуживали финала. Перед ответной игрой команда Хайнкеса потеряла Роббена и Боатенга. Возможно, эти игроки могли бы добавить вариативности Баварии в Мадриде. Но все равно Алаба, Кимих, Рибери создали очень много проблем мадридцам. Реал тоже перестроил на ответный матч свою игру, не было Карвахаля, Начо после травмы, поэтому пришлось играть Васкесу, которому было непросто. Футболисты, которых Зидан выпустил на замену, усилить игру не смогли. Поэтому мадридцам было сложно, Реал в итоге на жилах вошел в финал Лиги чемпионов.

— Многие эксперты сразу после матча акцентировали внимание на моменте первого тайма, когда мяч в штрафной Реала попал в руку Марсело.
— На мой взгляд, турецкий арбитр Чакыр провел идеальный матч. Но соглашусь, что в этом моменте надо было назначать пенальти, поскольку действительно игра рукой в штрафной Реала была. Но это вина не Чакыра, а судьи, который был за воротами. Он должен был увидеть этот момент и просигнализировать главному рефери о том, что мяч попал в руку Марсело. Был еще спорный момент с Рамосом и Левандовски, в котором тоже можно было указать на «точку», но линейный судья ничего не увидел.

— Кто вам понравился, и кто разочаровал из игроков Реала и Бавари в этих двух матчах?
— Героями ответного поединка в Мадриде стали Бензема и вратарь мадридцев Навас. Француз проводит не лучший сезон, но в этой игре стал героем. Он оказался в нужное время в нужном месте и забил два гола. Хотя второй пропущенный мяч полностью на совести вратаря Баварии. Непонятно, что Ульрайх хотел в этом моменте делать. Наверное, подумал, что можно брать мяч в руки, а когда понял, что идет пас от своего игрока, перестроиться не успел, хотя надо было просто левой ногой вынести мяч в аут.

Навас очень часто выручал Реал. И если с Ювентусом он едва не стал антигероем, то в этой игре сильно помог Реалу. А вот Криштиану Роналду разочаровал. Как и в первой игре в Мюнхене, в Мадриде он провел блеклый матч и не сыграл на своем уровне.

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Новости спорта, Вячеслав Шувчук, Лига Чемпионов, Новости футбола, ФК Бавария, ФК Реал, Футбол.
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