Виталий Кварцяный стал телеведущим

На местном телеканале Аверс был запущен пилотный выпуск телепередачи «Тайм с Кварцяным», соведущим которой стал бывший тренер Волыни.

Примечательно, что проект был запущен при содействии Федерации футбола Волыни. Кварцяный занимает должность главы организации с конца декабря прошлого года.

64-летний специалист известен по своей тренерской работе в составе Волыни в период с 2000 по 2012, а также с 2013 по 2017 год. Последние четыре года он также совмещал тренерскую должность с обязанностями президента клуба.