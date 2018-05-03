Легендарный вратарь Баварии поддержал Ульрайха после матча с Реалом

Бывший вратарь "Баварии" и сборной Германии Оливер Кан считает, что не стоит винить голкипера "баварцев" Свена Ульрайха в ошибке в ответном матче с "Реалом" в полуфинале Лиги чемпионов (2:2, 3:4 по сумме двух матчей).

"Очевидно, что в том моменте у Ульрайха в голове было две мысли одновременно — зафиксировать мяч и выбить его прочь. Такое случается со многими вратарями. Я сам пропускал подобный гол в матче с "Реалом". После такого обычно не хочется просыпаться на следующий день", — цитирует Кана ZDF.