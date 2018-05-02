Роналду повторил рекордное достижение Мальдини в Лиге чемпионов

Нападающий мадридцев Криштиану Роналду в шестой раз в карьере добился выхода в финал турнира со своей командой (4 раза с "Реалом", 2 – с "Манчестер Юнайтед"). Таким образом, он повторил рекордное достижение экс-защитника "Милана" Паоло Мальдини, если учитывать проведение турнира по новой формуле с сезона-1992/93, когда Лига чемпионов пришла на место Кубка европейских чемпионов.

С учётом выступлений в Кубке европейских чемпионов больше Роналду в финал самого престижного клубного турнира континента выходили только Мальдини (8 раз), Франсиско Хенто (8) и Альфредо Ди Стефано (7).

В финале Лиги чемпионов нынешнего сезона "Реал" сыграет с победителем противостояния "Рома" — "Ливерпуль". В первом матче английская команда на своём поле победила со счётом 5:2, а ответная игра пройдёт в Риме 2 мая.