Роналду повторил рекордное достижение Мальдини в Лиге чемпионов
Новости спорта: В ответном матче полуфинала Лиги чемпионов "Реал" вместе с Роналдду на своем поле сыграл вничью с "Баварией" (2:2) и добился выхода в финал турнира.
Нападающий мадридцев Криштиану Роналду в шестой раз в карьере добился выхода в финал турнира со своей командой (4 раза с "Реалом", 2 – с "Манчестер Юнайтед"). Таким образом, он повторил рекордное достижение экс-защитника "Милана" Паоло Мальдини, если учитывать проведение турнира по новой формуле с сезона-1992/93, когда Лига чемпионов пришла на место Кубка европейских чемпионов.
С учётом выступлений в Кубке европейских чемпионов больше Роналду в финал самого престижного клубного турнира континента выходили только Мальдини (8 раз), Франсиско Хенто (8) и Альфредо Ди Стефано (7).
В финале Лиги чемпионов нынешнего сезона "Реал" сыграет с победителем противостояния "Рома" — "Ливерпуль". В первом матче английская команда на своём поле победила со счётом 5:2, а ответная игра пройдёт в Риме 2 мая.