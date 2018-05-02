"Рома" - "Ливерпуль": где смотреть полуфинал Лиги чемпионов

В среду, 2 мая на Олимпийском стадионе в Риме состоится ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов между "Ромой" и "Ливерпулем".

Матч начнется в 21:45.

Прямую трансляцию этой встречи можно посмотреть на телеканале "Футбол 2". В России этот поединок покажут телеканалы "Матч ТВ", а также "Матч! Футбол 1".

Первая встреча этих команд закончилась победой Ливерпуля 5:2.

Обслужит матч словенская бригада арбитров во главе с Дамиром Скоминой.

Напомним, первым финалистом Лиги чемпионов стал мадридский "Реал", который сыграл дома вничью 2:2 с "Баварией". Финал Лиги чемпионов состоится в Киеве 26 мая.