Финалистам ЛЧ выделят по 17 тысяч билетов на матч в Киеве

УЕФА выделит клубам, которые сыграют в финале ЛЧ, по 17 тысяч билетов на финальную встречу на НСК "Олимпийском" в Киеве, сообщает Marca.

"Реал", который вчера прошел «Баварию», сможет начать распространять билеты с 11.00 сегодняшнего дня.

Ранее на продажу выставили 6 700 билетов.

Всего запланировано продать 40 700 билетов на финал ЛЧ, при вместимости стадиона 63 000. Остальные места будут отведены УЕФА, федерациям футбола, спонсорам и СМИ.

Напомним, финал состоится 26 мая. Второй финалист определился в матче «Рома» – «Ливерпуль» - это стал с=английский клуб.