Зидан выиграл все 11 дуэлей плей-офф Лиги чемпионов за карьеру

Мадридский Реал вышел в финал Лиги чемпионов сезона 2017/18, обыграв в двухматчевом полуфинальном противостоянии мюнхенскую Баварию.

Таким образом, под руководством Зидана Реал выиграл уже 9-е двухматчевое противостояе в рамках плей-офф Лиги чемпионов. Если добавить сюда и два выигранных финала, то Зидан не знает поражений в 11 подряд дуэлях в рамках Лиги чемпионов.

За 20 матчей, вместившихся в эту серию, Реал одержал 14 побед и по три раза финальный свисток фиксировал ничьи или поражения (Вольфсбург, Атлетико М, Ювентус).