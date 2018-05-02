Футбол. Мартинес поддержал Улрайха после его ужасной ошибки в игре с "Реалом"
Новости спорта: "Реал" Мадрид вышел в финал Лиги чемпионов по итогам двух матчей против "Баварии".
В ответном матче (2:2) один из двух голов Реал забил во много благодаря ошибке вратаря Баварии Свена Ульрайха.
По окончании матча голкипер долго сидел на поле, а после написал пост в Instagram, где извинился перед командой и болельщиками.
"Невозможно описать словами, как я разочарован тем, что покидаю Лигу чемпионов. Мы очень хотели выйти в финал и делали все возможное, а потом я допустил эту ошибку. Я не могу этого объяснить. Извините, команда и фанаты", – написал Ульрайх.
Его пост прокомментировал одноклубник Ульрайха Хавьер Мартинес, написав, что тот часто спасал всю команду.
"Ты спасал наши задницы очень много раз", - написал Мартинес.
Ранее Юпп Хайнкес заявил, что Бавария была сильнее Реал в двух матчах.