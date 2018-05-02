Президент ФИФА предложил создать новый турнир для сборных

Инфантино предлагает создать турнир для восьми сборных, который будет проходить раз в два года, в октябре и/или ноябре начиная с 2021-го.

Об этом информирует AS со ссылкой на Reuters.

Турнир должен получить название Final 8 («Финальная восьмёрка»). Какие именно сборные смогут участвовать в соревновании, не уточняется.

В письме, оказавшемся в распоряжении Reuters, утверждается, что группа инвесторов готова вложить $ 25 млрд в Final 8, а также в новый формат чемпионата мира среди клубов, который подразумевает участие 24 команд с 2021 года (эта идея также принадлежит Инфантино). При этом Кубок конфедераций должны упразднить.

Напомним, ранее УЕФА и КОНКАКАФ уже учредили новые турниры для своих сборных – Лиги наций.