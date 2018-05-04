СМИ: Основной вратарь "Челси" отказывается продлевать контракт с клубом
Новости спорта: Бельгийский голкипер "Челси" Тибо Куртуа не намерен продолжать свои выступления в лондонском клубе.
Вратарь Челси Тибо Куртуа решил покинуть клуб. Об этом сообщил испанский журналист Хосе Рамон де ла Морена в эфире радио Onda Cero.
Сообщается, что голкипер сборной Бельгии в разговоре с руководством "пенсионеров" заявил, что не планирует продолжать карьеру в английской Премьер-лиге и намерен заполучить статус свободного агента по завершении его контракта.
Соглашение бельгийца с лондонцами истекает в 2019-м году.
Как сообщил журналист Хосе Рамон, Куртуа очень хочет вернуться в Мадрид, где живет его дочь.