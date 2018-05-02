Лига чемпионов. "Рома" едва не отыгралась в полуфинале с "Ливерпулем"

«Ливерпуль» проиграл «Роме» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов. Встреча прошла в Риме на стадионе «Олимпико» и завершилась со счётом 4:2 в пользу хозяев.

В составе красных голами отметились Садио Мане и Жоржиньо Вейналдум. За римлян забивали Эдин Джеко и Раджа Найнгголан (дубль), один мяч полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер забил в собственные ворота.

В первом матче, в Англии, «Ливерпуль» выиграл со счётом 5:2. Таким образом, красные вышли в финал турнира, где 26 мая встретятся с мадридским «Реалом».