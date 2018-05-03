Рома и Ливерпуль установили рекорд Лиги чемпионов

По итогам двух встреч было забито 13 голов.

Первый матч состоялся в Ливерпуле 24 апреля и закончился победой хозяев 5:2. У "Ливерпуля" голами отметились Садио Мане, также дубли на счету Мохамеда Салаха и Роберто Фирмино. У гостей отличились Эдин Джеко и Диего Перотти, реализовавший пенальти.

Во втором матче, который состоялся 2 мая, был зафиксирован счёт 4:2 в пользу "Ромы". У итальянской команды отличились Эдин Джеко, дубль записал в свой актив Раджа Найнгголан, автогол на счету Джеймса Милнера. В составе "Ливерпуля" отметились Садио Мане и Жоржиньо Вейналдум.