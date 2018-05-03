Атакующее трио Ливерпуля побило рекорд Роналду, Бэйла и Бензема в Лиге чемпионов

Для Мане этот гол стал девятым в нынешнем розыгрыше ЛЧ, у его партнёров по команде Роберто Фирмино и Мохамеда Салаха по десять голов. Таким образом, атакующая тройка "Ливерпуля" установила рекорд Лиги чемпионов по результативности (29 голов).

Ранее рекорд принадлежал тройке игроков "Реала" — Криштиану Роналду, Кариму Бензема и Гарету Бэйлу (28 мячей в сезоне-2013/14).