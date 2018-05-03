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Атлетико - Арсенал: онлайн-трансляция матча

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Атлетико - Арсенал
21:14 Сегодня Телеграф
Телеграф Спорт

Новости спорта: 3 мая Атлетико в рамках ответного матча 1/2 финала Лиги Европы пример Арсенал.

Атлетико -:- Арсенал

Первый матч 1:1 (Видео)

 

Сегодня, 3 мая, Атлетико на своем поле примет Арсенал в рамках ответного полуфинального матча Лиги Европы сезона 2017/2018. Игра пройдет в Мадриде на стадионе "Метрополитано". Рассудит это противостояние итальянский рефери Джанлука Рокки. Отметим, в первом матче у "Атлетико" были удалены защитник Шиме Врсалько и главный тренер команды Диего Симеоне. Текстовая онлайн-трансляция поединка начнется в 22:05 по киевскому времени. Кроме того, в этой статье будут доступны видео лучших моментов матча, а также игровая статистика.

Составы команд

Атлетико: Облак, Партей, Хименес, Годин, Эрнандес, Сауль, Габи, Коке, Витоло, Диего Коста, Гризманн.

Запасные: Вернер, Фелипе Луис, Торрес, Корреа, Савич, Гамейро, Олабе.

Арсенал: Оспина, Бельерин, Мустафи, Косельни, Монреаль, Рэмси, Джака, Уилшир, Уэлбек, Озил, Ляказетт.

Запасные: Чех, Ивоби, Чеймберс, Мэйтленд-Найлз, Колашинац, Нкетиа, Мхитарян.

Где смотреть

В прямом эфире игру покажет телеканал "Футбол 1". Начало трансляции в 21:55.

Прогноз букмекеров

Специалисты William Hill дают на хозяев поля коэффициент – 1.75, шансы Арсенала оцениваются в 4.80, а ничья – в 3.60 балла.

Слова перед матчем

"Ян Облак фантастически сыграл в Лондоне. Надеюсь, он будет не так хорош в Мадриде. В ответной игре с Атлетико мы точно знаем, что необходимо сделать. Это может стать нашим преимуществом. Не знаю, чем буду заниматься в будущем сезоне. В данный момент хотел бы просто довести работу до конца. Сейчас я сфокусирован на "Арсенале" и намерен с достоинством завершить эту историю любви" - приводит слова главного тренера Арсенала Арсена Венгера пресс-служба УЕФА.

"Как мы видим по нынешнему еврокубковому сезону, ни один результат первой игры не может быть гарантией спокойствия во второй. Надеемся, что команда будет готова к предстоящему противостоянию. Не вижу никаких проблем в том, что руководить командой со скамейки запасных будет Херман Бургос. Мы знакомы с ранних лет и понимаем друг друга с полуслова. Он полностью готов к работе в завтрашнем матче.

Александр Ляказетт — невероятный игрок. Несмотря на свой небольшой рост, он отлично действует на "втором этаже“."Француз по-настоящему хорош в реализации голевых моментов.

Филипе Луис? Он отсутствовал на протяжении двух месяцев, так что пока не готов провести на поле все 90 минут. Но сейчас „Атлетико“ находится на важном этапе, а Филипе — игрок, который способен творить чудеса. Если я буду нуждаться в нём, он сыграет.

"Арсенал" — команда с превосходными футболистами и отличным тренером. Лондонцы отличаются креативностью на поле, а мозгом команды является Месут Озил. В общем, команда замечательная, но других в этой стадии турнира и быть не может", — цитирует главного тренера Атлетико Диего Симеоне официальный сайт УЕФА.

Финальный поединок Лиги Европы сезона 2017/18 пройдет в Лионе. Победитель пары Атлетико - Арсенал будет номинальным гостем решающего матча.

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