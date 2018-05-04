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Экс-игрок "МЮ" завершает карьеру боксера
Новости спорта: Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии решил отказаться от затеи стать боксером.
Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд не смог получить лицензию профессионального боксера. После окончания футбольной карьеры англичанин хотел всерьез заняться боксом, но вынужден был оставить эту затею.
«С тяжелым сердцем я вынужден повесить перчатки на гвоздь» , – написал в своем Твиттере Фердинанд.
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