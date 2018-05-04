Капитан "Динамо" впервые с октября прошлого года вновь вышел на поле

Капитан Динамо Сергей Сидорчук, не игравший из-за травмы с 19 октября прошлого года, вышел на замену на 74-й минуте матча чемпионата Украины среди молодежных команд против Мариуполя.

Также восстановился после травмы, полученной в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против Лацио 15 марта, защитник Тамаш Кадар, отыгравший первый тайм.

Динамо (U-21) обыграло Мариуполь (U-21) со счетом 3:2 и возглавило турнирную таблицу.