"Шахтер" - "Заря": прогнозы букмекеров на матч 30 тура УПЛ

Букмекеры из компании bwin на победу "горняков" принимают ставки с коэффициентом 1,18. Успех гостей оценивается в 12,0. А ничейный исход поединка – 6,0.

Контора William Hill также отдает преимущество команде Паулу Фонсеки. Так, на триумф Шахтера принимаются ставки с коэффициентом 1,18. Победа Зари оценивается в 12,0, вероятность ничейного результата – 6,0.

Отметим, что матч 30-го тура чемпионата Украины по футболу Шахтер – Заря состоится 5 мая в Харькове на стадионе ОСК Металлист. Начало встречи – в 19:30 по киевскому времени.