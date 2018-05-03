Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Четверг, 03.05.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Матч "Динамо" - "Шахтер" перенесли на 19 мая
Матч "Динамо" - "Шахтер" перенесли на 19 мая
Новости: Атлетико - Арсенал: онлайн-трансляция матча
Атлетико - Арсенал: онлайн-трансляция матча
Новости: Рома - Ливерпуль: яркие моменты фантастического матча 1/2 финала ЛЧ (Фото)
Рома - Ливерпуль: яркие моменты фантастического матча 1/2 финала ЛЧ (Фото)
Новости: Ломаченко – Линарес: когда бой и время начала трансляции
Ломаченко – Линарес: когда бой и время начала трансляции
X

"Шахтер" - "Заря": прогнозы букмекеров на матч 30 тура УПЛ

Шахтер - Заря
17:24 Сегодня Телеграф
isport.ua
Фото: Твиттер

Новости спорта: Донецкий Шахтер в субботу, 5 мая, проведет матч 30-го тура украинской Премьер-лиги, в котором примет луганскую Зарю.

Букмекеры из компании bwin на победу "горняков" принимают ставки с коэффициентом 1,18. Успех гостей оценивается в 12,0. А ничейный исход поединка – 6,0.

Контора William Hill также отдает преимущество команде Паулу Фонсеки. Так, на триумф Шахтера принимаются ставки с коэффициентом 1,18. Победа Зари оценивается в 12,0, вероятность ничейного результата – 6,0.

Отметим, что матч 30-го тура чемпионата Украины по футболу Шахтер – Заря состоится 5 мая в Харькове на стадионе ОСК Металлист. Начало встречи – в 19:30 по киевскому времени.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Новости футбола, УПЛ, ФК Заря, ФК Шахтер, Футбол, Шахтер - Заря.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Рома - Ливерпуль: яркие моменты фантастического матча 1/2 финала ЛЧ (Фото)

Рома - Ливерпуль: яркие моменты фантастического матча 1/2 финала ЛЧ (Фото)
"Реал" - "Бавария": яркие моменты фееричного полуфинала ЛЧ (Фото)

"Реал" - "Бавария": яркие моменты фееричного полуфинала ЛЧ (Фото)
Дэвиду Бекхэму - 43 года: лучшие моменты карьеры легендарного футболиста (Фото)

Дэвиду Бекхэму - 43 года: лучшие моменты карьеры легендарного футболиста (Фото)
Яркие моменты финала в Черкассах: "Мавпы" - чемпион Украины

Яркие моменты финала в Черкассах: "Мавпы" - чемпион Украины
"Барселона" провела чемпионский парад: клуб выиграл чемпионат и Кубок Испании

"Барселона" провела чемпионский парад: клуб выиграл чемпионат и Кубок Испании
1
2
3
4
5
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости футбола

Игрок "ПСЖ" Верратти сможет вернуться в игру не раньше следующего сезона Украинские фанаты рискуют не увидеть Лигу чемпионов в следующем сезоне Миланский топ-клуб планирует строительство нового стадиона

Последние новости

Долги по зарплате: на Буковине продадут два спиртзавода Кавани - о конфликте с Неймаром, будущем в ПСЖ и Лиге чемпионов Фильм "Мстители" бьют рекорды по прокатам
Сегодня читают в спорте
01 "Рома" - "Ливерпуль": события матча
02 Чемпионка мира по биатлону умудрилась потерять три золотые медали
03 Ломаченко – Линарес: когда бой и время начала трансляции
04 Джеррард взвесил силы "Ливерпуля" в финале Лиги чемпионов
05 Судья Скомина после матча Рома - Ливерпуль признал ошибки
Новости сегодня
21:56 "Барселона" - "Реал": прогнозы букмекеров на центральный матч 36 тура Ла Лиги
21:54 Анна Седокова рассказала, почему рассталась с отцом своего сына Гектора
21:48 Бактерии могут стать первыми "колонистами" на других планетах
21:38 Гелий впервые обнаружен в атмосфере экзопланеты
21:32 "Бетис" намеревается вернуть в Ла Лигу недавнего лидера "Милана"
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Взрывы в Балаклее прекратились
Взрывы в Балаклее прекратились
Новости: Грибу продлили срок ареста в СИЗО Краснодара
Грибу продлили срок ареста в СИЗО Краснодара
Новости: Генпрокурор Луценко в США будет говорить с ФБР
Генпрокурор Луценко в США будет говорить с ФБР
Новости: Диета на пикнике: актуальные советы для желающих совместить приятное с полезным
Диета на пикнике: актуальные советы для желающих совместить приятное с полезным
Добавить комментарий
0