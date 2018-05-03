Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Четверг, 03.05.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Матч "Динамо" - "Шахтер" перенесли на 19 мая
Матч "Динамо" - "Шахтер" перенесли на 19 мая
Новости: Атлетико - Арсенал: онлайн-трансляция матча
Атлетико - Арсенал: онлайн-трансляция матча
Новости: Рома - Ливерпуль: яркие моменты фантастического матча 1/2 финала ЛЧ (Фото)
Рома - Ливерпуль: яркие моменты фантастического матча 1/2 финала ЛЧ (Фото)
Новости: Ломаченко – Линарес: когда бой и время начала трансляции
Ломаченко – Линарес: когда бой и время начала трансляции
X

"Бетис" намеревается вернуть в Ла Лигу недавнего лидера "Милана"

Кевин-Принс Боатенг
21:32 Сегодня Телеграф
terrikon.com

Новости спорта: Кевин-Принс Боатенг может снова вернуться в испанскую Ла Лигу.

Испанский "Бетис" намерен подписать экс-футболиста английского "Тоттенхэма" Кевина-Принса Боатенга, сообщает AS.

Футболист сборной Ганы, который покинул "Лас-Пальмас", чтобы присоединиться к немецкому "Айнтрахту" прошлым летом, открыт для возвращения в Ла Лигу. Он знает об интересе испанского клуба и не против надеть футболку севильской команды.

Если 31-летний центральный полузащитник перейдет в "Бетис", он снова будет работать под руководством главного тренера Кике Сетьена, который был его наставником в "Лас-Пальмасе".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Кевин-Принс Боатенг, Ла Лига, Новости футбола, ФК Бетис, Футбол.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Рома - Ливерпуль: яркие моменты фантастического матча 1/2 финала ЛЧ (Фото)

Рома - Ливерпуль: яркие моменты фантастического матча 1/2 финала ЛЧ (Фото)
"Реал" - "Бавария": яркие моменты фееричного полуфинала ЛЧ (Фото)

"Реал" - "Бавария": яркие моменты фееричного полуфинала ЛЧ (Фото)
Дэвиду Бекхэму - 43 года: лучшие моменты карьеры легендарного футболиста (Фото)

Дэвиду Бекхэму - 43 года: лучшие моменты карьеры легендарного футболиста (Фото)
Яркие моменты финала в Черкассах: "Мавпы" - чемпион Украины

Яркие моменты финала в Черкассах: "Мавпы" - чемпион Украины
"Барселона" провела чемпионский парад: клуб выиграл чемпионат и Кубок Испании

"Барселона" провела чемпионский парад: клуб выиграл чемпионат и Кубок Испании
1
2
3
4
5
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости футбола

Игрок "ПСЖ" Верратти сможет вернуться в игру не раньше следующего сезона Украинские фанаты рискуют не увидеть Лигу чемпионов в следующем сезоне Миланский топ-клуб планирует строительство нового стадиона

Последние новости

Фильм "Мстители" бьют рекорды по прокатам Вратарь в Чехии сломал штангу ворот во время игры (Видео) Смех до слез: милые коты, которые не любят селфи
Сегодня читают в спорте
01 "Рома" - "Ливерпуль": события матча
02 Чемпионка мира по биатлону умудрилась потерять три золотые медали
03 Ломаченко – Линарес: когда бой и время начала трансляции
04 Джеррард взвесил силы "Ливерпуля" в финале Лиги чемпионов
05 Судья Скомина после матча Рома - Ливерпуль признал ошибки
Новости сегодня
21:54 Анна Седокова рассказала, почему рассталась с отцом своего сына Гектора
21:48 Бактерии могут стать первыми "колонистами" на других планетах
21:38 Гелий впервые обнаружен в атмосфере экзопланеты
21:19 Смешные свадебные снимки, которые даже родным не покажешь
21:14 Лучший бомбардир "Шахтера" подписал контракт с "Бешикташем" - СМИ
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Взрывы в Балаклее прекратились
Взрывы в Балаклее прекратились
Новости: Грибу продлили срок ареста в СИЗО Краснодара
Грибу продлили срок ареста в СИЗО Краснодара
Новости: Генпрокурор Луценко в США будет говорить с ФБР
Генпрокурор Луценко в США будет говорить с ФБР
Новости: Диета на пикнике: актуальные советы для желающих совместить приятное с полезным
Диета на пикнике: актуальные советы для желающих совместить приятное с полезным
Добавить комментарий
0