"Бетис" намеревается вернуть в Ла Лигу недавнего лидера "Милана"

Испанский "Бетис" намерен подписать экс-футболиста английского "Тоттенхэма" Кевина-Принса Боатенга, сообщает AS.

Футболист сборной Ганы, который покинул "Лас-Пальмас", чтобы присоединиться к немецкому "Айнтрахту" прошлым летом, открыт для возвращения в Ла Лигу. Он знает об интересе испанского клуба и не против надеть футболку севильской команды.

Если 31-летний центральный полузащитник перейдет в "Бетис", он снова будет работать под руководством главного тренера Кике Сетьена, который был его наставником в "Лас-Пальмасе".