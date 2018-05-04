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Игрок "Ливерпуля": Салах тренируется в период Рамадана лишь на 20%

Альберто Морено
14:25 Сегодня Телеграф
sport.ua

Новости спорта: Партнер по команде Мохамеда Салаха Альберто Морено выразил свою поддержку египтянину.

Защитник «Ливерпуля» Альберто Морено заявил, что его одноклубник Мохамед Салах тренируется в облегченном режиме. По его словам, египтянину сложно будет переносить ограничения, связанные с Рамаданом.

«Салах тренируется процентов на 20 от своих возможностей. Потому что он опасается получить травму. У Салаха скоро Рамадан, так что я буду есть и пить за него. Больше ничего для него сделать не могу. Салах невероятный парень, который проводит необыкновенный сезон»

Напомним, что Морено готов убить Роналду перед финалом ЛЧ.

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Новости спорта, Альберто Морено, АПЛ, Мохамед Салах, Новости футбола, ФК Ливерпуль, Футбол.
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