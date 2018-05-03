"Динамо" - "Мариуполь": названа бригада арбитров на матч

Бригада арбитров во главе с Анатолией Абдулой назначена на матч тридцатого тура чемпионата Украины Динамо – Мариуполь.

Помогать харьковчанину будут ассистенты Семен Шлончак (Черкассы) и Александр Корнийко (Миргород). Резервным арбитром станет Максим Козыряцкий (Запорожье). Инспектор ФФУ – Олег Первушкин (Черкассы).

Абдула в нынешнем сезоне трижды судил матчи Динамо: в четвертом туре с Ворсклой (0:0), в двенадцатом – с Черноморцем (1:2) и в двадцать втором с Зарей (3:2).

Матч Динамо – Мариуполь состоится в пятницу, 4 мая, в Киеве на стадионе Динамо имени Валерия Лобановского. Начало в 19:00.