Мане - о шансах "Ливерпуля" в финале ЛЧ против "Реала"
Новости спорта: Сенегальский форвард "Ливерпуля" Садио Мане оценил шансы его команды в финале против "Реала".
Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане поделился ожиданиями от предстоящего финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом», который пройдёт 26 мая в Киеве.
«Если вам предстоит встретиться с «Реалом», вы будете думать о них. Они являются одной из лучших команд мира. Мы — «Ливерпуль», мы сильны и можем победить любой клуб. Мы сделаем всё возможное для победы в финале», – приводит слова Мане SportsMole со ссылкой на Sky Sports News.
В нынешнем сезоне Лиги чемпионов Садио забил 9 голов и отдал 2 результативные передачи.