Барселона - Реал: где смотреть Эль Класико

Барселона в воскресенье, 6 мая, проведет встречу 36-го тура испанской Примеры, в котором примет дома мадридский Реал.

В Украине встречу Барселона – Реал в прямом эфире покажет телеканал Футбол 2. Также данный поединок можно посмотреть на каналах Матч ТВ и Сетанта Спорт.

Напомним, что матч 36-го тура чемпионата Испании по футболу Барселона – Реал Мадрид состоится 6 мая на стадионе Камп Ноу.