Фред - о поединке Шахтера против Зари в рамках 30 тура УПЛ

"Не только с луганчанами, а в любой встрече так: достоин победы тот, кто сделает меньше ошибок в той или иной зоне поля. Мы очень близки к титулу, и в любом случае будем добиваться максимального результата, играть так, будто это наш последний матч.

Мы должны действовать спокойно. В нынешнем сезоне у Шахтера уже были важные и сложные поединки, и будущий – такой же. Следует подойти уверенно, с холодной головой, пытаться контролировать игру, насколько это возможно, и забивать голы.

С Зарей придется трудно: соперник будет обороняться, однако мы будем контролировать игру и демонстрировать наш атакующий футбол. И даже если не откроем счет сразу, будем отдаваться до последней минуты и постараемся забить как можно больше", – цитирует Фреда официальный сайт Шахтера.

Напомним, в матче против Зари точно не сыграют Марлос и Кайоде, которые дисквалифицированы КДК ФФУ. По этой же причине поединок пропустит защитник Зари Александр Сваток.

Матч Шахтер – Заря состоится в субботу, 5 мая. Начало в 19:30.