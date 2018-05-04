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Атлетико пробился в финал Лиги Европы (Видео)

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Атлетико - Арсенал
00:05 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: В ответном матче полуфинала Лиги Европы сезона 2017/2018 "Атлетико" принимал "Арсенал".

Встреча проходила на стадионе "Ванда Метрополитано" и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

Атлетико 1:0 Арсенал (Первый матч 1:1)

Гол: Диего Коста 45+2'

Предупреждения: Габи 52', Сауль 71', Диего Коста 78' - Уилшир 42', Монреаль 59', Мустафи 78'

В составе победителей единственный гол на свой счёт записал форвард Диего Коста, который отличился на второй компенсированной минуте первого тайма после передачи от Антуана Гризманна.

В первом матче, в Лондоне, команды сыграли вничью со счётом 1:1. Таким образом, "Атлетико" вышел в финал Лиги Европы, а "Арсенал" завершил участие в турнире.

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