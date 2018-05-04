Атлетико пробился в финал Лиги Европы (Видео)

Встреча проходила на стадионе "Ванда Метрополитано" и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

Атлетико 1:0 Арсенал (Первый матч 1:1)

Гол: Диего Коста 45+2'

Предупреждения: Габи 52', Сауль 71', Диего Коста 78' - Уилшир 42', Монреаль 59', Мустафи 78'

В составе победителей единственный гол на свой счёт записал форвард Диего Коста, который отличился на второй компенсированной минуте первого тайма после передачи от Антуана Гризманна.

В первом матче, в Лондоне, команды сыграли вничью со счётом 1:1. Таким образом, "Атлетико" вышел в финал Лиги Европы, а "Арсенал" завершил участие в турнире.