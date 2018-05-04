"Динамо" попытается повлиять на результат матча "Шахтер" - "Заря"

Владельцы «Динамо» намерены финансово простимулировать «Зарю» на матч против «Шахтера» в 30-м туре чемпионата Украины.

На данный момент неизвестно, о какой сумме идет речь.

За три тура до конца сезона разница между «Динамо» и «Шахтером» в турнирной таблице составляет три очка.

Отметим, что луганчане остались без двух центральных защитников на встречу против «горняков», тогда как за дончан не сыграют Кайоде и Марлос.