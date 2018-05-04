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Бразильский футболист отказал "Барселоне" ради "Шахтера"

Маркиньос Сиприано
07:40 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Маркиньос Сиприано подпишет контракт с донецким Шахтером.

19-летний нападающий Сан-Паулу Маркиньос Сиприано станет игроком донецкого Шахтера после того, как отработает свой контракт. Соглашение форварда с бразильским клубом действительно до 15 сентября.

"Официальные предложения были от Шахтера и Барселоны. Но выбор пал на украинскую команду. Предложение "горняков" очаровало меня и мою семью. Решение переехать на Украину не связано с деньгами, скорее это долгосрочное планирование. В первую очередь это шанс сыграть в Лиге чемпионов и поиграть в клубе, который хорошо работает с молодыми бразильскими игроками", — цитирует игрока Yahoo Esportes.

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Новости спорта, Маркиньос Сиприано, Новости футбола, ФК Барселона, ФК Шахтер, Футбол.
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