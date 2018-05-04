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Экс-наставник "Челси" может возглавить команду Ярмоленко
09:19 Сегодня Телеграф
Новости спорта: Португалец Боаш среди вариантов на смену Петера Штегера.
Представители дортмундской «Боруссии» общались Андре Виллаш-Боашем. В немецком клубе видят португальца как потенциального нового главного тренера Дортмунда.
Известный специалист поработал главным тренером «Челси», «Тоттенхэм», «Зенит» и китайский «Шанхай СИПГ».
Ранее сообщалось, что главным тренером «Боруссии» станет Люсьен Фавр.
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