Состоялась встреча президента ФФУ Андрей Павелко с исполнительным директором UEFA Events SA Мартином Калленом.

Павелко после встречи заявил, что в случае успешного проведения финалов Лиги чемпионов Украина может подать заявку на проведение Суперкубка УЕФА и финала Лиги Европы в Киеве на НСК «Олимпийский».

Срок подачи заявок на проведение Суперкубка в 2020 году и на финал Лиги Европы 2019/20 уже истекли.