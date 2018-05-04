Чемпионат мира по хоккею 2018

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Пятница, 04.05.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Матч "Динамо" - "Шахтер" перенесли на 19 мая
Матч "Динамо" - "Шахтер" перенесли на 19 мая
Новости: Финал Лиги чемпионов в Киеве: все, что нужно знать о матче Реал - Ливерпуль
Финал Лиги чемпионов в Киеве: все, что нужно знать о матче Реал - Ливерпуль
Новости: ЧМ-2018 по хоккею: расписание матчей 4 мая
ЧМ-2018 по хоккею: расписание матчей 4 мая
Новости: Ломаченко – Линарес: когда бой и время начала трансляции
Ломаченко – Линарес: когда бой и время начала трансляции
X

Украина может подать заявку на проведение Суперкубка УЕФА и финала Лиги Европы

Суперкубок УЕФА и кубки ЛЧ и ЛЕ
13:16 Сегодня Телеграф
Трибуна

Новости спорта: Состоялась встреча президента ФФУ Андрей Павелко с исполнительным директором UEFA Events SA Мартином Калленом.

Состоялась встреча президента ФФУ Андрей Павелко с исполнительным директором UEFA Events SA Мартином Калленом.

Павелко после встречи заявил, что в случае успешного проведения финалов Лиги чемпионов Украина может подать заявку на проведение Суперкубка УЕФА и финала Лиги Европы в Киеве на НСК «Олимпийский».

Срок подачи заявок на проведение Суперкубка в 2020 году и на финал Лиги Европы 2019/20 уже истекли. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Андрей Павелко, Лига Европы, Новости футбола, УЕФА, Футбол.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Рома - Ливерпуль: яркие моменты фантастического матча 1/2 финала ЛЧ (Фото)

Рома - Ливерпуль: яркие моменты фантастического матча 1/2 финала ЛЧ (Фото)
"Реал" - "Бавария": яркие моменты фееричного полуфинала ЛЧ (Фото)

"Реал" - "Бавария": яркие моменты фееричного полуфинала ЛЧ (Фото)
Дэвиду Бекхэму - 43 года: лучшие моменты карьеры легендарного футболиста (Фото)

Дэвиду Бекхэму - 43 года: лучшие моменты карьеры легендарного футболиста (Фото)
Яркие моменты финала в Черкассах: "Мавпы" - чемпион Украины

Яркие моменты финала в Черкассах: "Мавпы" - чемпион Украины
"Барселона" провела чемпионский парад: клуб выиграл чемпионат и Кубок Испании

"Барселона" провела чемпионский парад: клуб выиграл чемпионат и Кубок Испании
1
2
3
4
5
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости футбола

Британская поп-певица откроет финал Лиги чемпионов в Киеве Венгер - о вылете "Арсенала" из Лиги Европы "Зальцбург" - "Марсель": обзор полуфинального матча Лиги Европы (Видео)

Последние новости

Райан Рейнольдс посетил Южную Корею с премьерой "Дэдпул-2" Уют и красота: шикарная спальная комната, с которой не хочется выходить (Фото) Местные выборы в Англии: партия Мэй смогла избежать значительных потерь
Сегодня читают в спорте
01 Бразильский футболист отказал "Барселоне" ради "Шахтера"
02 Порошенко жестко раскритиковал арбитра матча "Рома" - "Ливерпуль"
03 "Динамо" попытается повлиять на результат матча "Шахтер" - "Заря"
04 "Шахтер" решил уволить тренера
05 "Зальцбург" - "Марсель": обзор полуфинального матча Лиги Европы (Видео)
Новости сегодня
13:47 ВСУ подсчитали потраченные средства на Балаклею
13:45 В Укргидрометцентре рассказали, какой будет погода летом
13:39 Норвегия – Латвия: прогноз букмекеров на матч ЧМ по хоккею
13:35 Микроскопические красивые татуировки, которые добавят вам изящности (Фото)
13:35 Риз Уизерспун сообщила, о выпуске своей книги
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Небо над Балаклеей остается закрытым
Небо над Балаклеей остается закрытым
Новости: Филарет поставил ультиматум для УПЦ МП
Филарет поставил ультиматум для УПЦ МП
Новости: Прогноз погоды на 5-6 мая: выходные будут теплыми, но с дождями и грозами
Прогноз погоды на выходные: где ожидать дожди
Новости: Нобелевскую премию по литературе не будут вручать в 2018 году
Нобелевскую премию по литературе не будут вручать в 2018 году
Добавить комментарий
0