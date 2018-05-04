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УЕФА объявил Ливерпуль победителем Лиги чемпионов
Новости спорта: Такая информация появилась на официальном сайте УЕФА.
Официальный сайт УЕФА ошибочно написал, что победителем Лиги чемпионов-2017/18 стал Ливерпуль.
Напомним, финал Лиги чемпионов состоится 26 мая на стадионе НСК Олимпийский в Киеве, где Ливерпуль встретится с мадридским Реалом.
Напомним, в полуфинале ЛЧ Ливерпуль прошел Рому, мадридцы по результатам двух встреч выбили Баварию.
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