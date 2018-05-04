Вратарь Реала - лучший игрок недели в Лиге чемпионов
Новости спорта: Вратарь Реала Кейлор Навас стал лучшим в ответных полуфиналах Лиги чемпионов.
На этой неделе состоялись ответные полуфинальные матчи Лиги чемпионов, по итогам которых в финал турнира вышли мадридский Реал и Ливерпуль.
Испанский коллектив дома сыграл вничью с Баварией, а главным героем встречи стал коста-риканский вратарь Кейлор Навас, который совершил рекордные для себя лично в ЛЧ 8 сейвов.
Именно Навас, а также фингер Ливерпуля Садио Мане, были выдвинуты на голосование за лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.