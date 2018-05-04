Тренер Зальцбурга: Готов простить судей

Накануне Зальцбург вылетел из Лиги Европы от Марселя, пропустив гол с углового, который был назначен ошибочно.

После матча российская судейская бригада во главе с Сергеем Карасевым признала свою неправоту, что порадовало главного тренера РБ Марка Розе.

"Мне сообщили, что после матча судьи были очень расстроены, осознав, что ошиблись в эпизоде с угловым. Меня тронуло, что они признали свою ошибку".

"Если человек признает, что был не прав – я всегда согласен простить его", — передает слова Розе Ouest France.