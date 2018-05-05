Динамо - Шахтер: где и когда смотреть финал Кубка Украины
Новости спорта: 9 мая в 20:30 состоится финальный матч Кубка Украины, в котором сыграют донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо".
Прямая трансляция поединка пройдет на телеканалах "Украина" и "Футбол 1".
Финальный матч за Национальный Кубок состоится в Днепре, где за него сразятся гранды украинского футбола - "Шахтер" и "Динамо". С места событий матч будет комментировать Виктор Вацко.
"Шахтер" и "Динамо" в десятый раз встретятся в финале Кубка Украины. "Горняки" являются действующими обладателями этого трофея. В полуфинальном матче подопечные Пауло Фонсеки обыграли "Мариуполь" со счетом 5:1, а "динамовцы" на этой же стадии победили "Днепр-1" со счетом 4:1.