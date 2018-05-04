Арсенал не сыграет в Лиге чемпионов в следующем сезоне

"Канониры" проиграли Атлетико в ответном полуфинальном матче ЛЕ 0:1 (1:2 по сумме двух матчей).

Таким образом, Арсенал покинул турнир и лишился возможности квалифицироваться в Лигу чемпионов на следующий сезон.

Кроме того, лондонцы лишились надежды на любые трофеи в этом сезоне.

За три тура до окончания Премьер-лиги "канониры" идут на 6-м месте, уступая своим принципиальным соперникам из Тоттенхэма 14 очков. Именно "шпоры" на данный момент занимают последнюю, четвертую, лигочемпионовскую строчку.