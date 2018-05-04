TAYANNA выступит перед финалом женской Лиги чемпионов УЕФА в Киеве

В решающем футбольном матче за главный женский клубный трофей континента сразятся немецкий "Вольфсбург" и французский "Лион". Перед началом игры зрители станут свидетелями торжественных событий, а также смогут насладиться выступлением украинской певицы TAYANNA. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Украины.

Билеты на финал женской Лиги чемпионов УЕФА все еще в продаже: пропуска на стадион доступны в двух ценовых категориях - 70 и 100 грн. Билеты можно приобрести на сайте esport.in.ua, а также в кассе № 8 НСК "Олимпийский".

Отметим, что во время решающего футбольного поединка среди женщин будут разыграны 20 билетов на мужской финал, который состоится 26 мая на НСК "Олимпийский".

Напомним, в конце апреля состоялись поединки полуфиналов женской Лиги чемпионов УЕФА, в которых немецкая команда "Вольфсбург" обыграла лондонский "Челси", а действующий победитель турнира "Лион" выбил из соревнований английский "Манчестер Сити".