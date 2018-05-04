Чемпионат мира по хоккею 2018

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Динамо и Мариуполь поделили очки: обзор матча (Видео)

Динамо — Мариуполь
21:30 Пт, 4 Май 2018 Телеграф
isport.ua
Фото: ФК Динамо (Киев)

Новости спорта: В 30-м туре чемпионата Украины "Динамо" принимало "Мариуполь".

Киевляне уменьшили свои шансы на завоевание золотых медалей в этом году.

Динамо — Мариуполь 1:1

Голы: Цыганков, 55 (с пенальти) — Борячук, 15

Динамо: Бойко — Кендзера, Бурда, Шабанов, Пиварич — Шепелев (Мбокани, 46), Ротань — Цыганков, Шапаренко, Гонсалес (Вербич, 46) — Беседин

Мариуполь: Гальчук — Яворский, Белый, Быков — Тищенко, Пихаленок (Игнатенко, 65). Дедечко, Демири — Мишнев (Болбат, 86), Тотовицкий — Борячук (Чурко, 90+2)

Предупреждения: Беседин — Мишнев, Борячук, Дедечко, Болбат

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Новости спорта, Новости футбола, УПЛ, ФК Динамо (Киев), ФК Маруиполь, Футбол.
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