Динамо и Мариуполь поделили очки: обзор матча (Видео)
Новости спорта: В 30-м туре чемпионата Украины "Динамо" принимало "Мариуполь".
Киевляне уменьшили свои шансы на завоевание золотых медалей в этом году.
Динамо — Мариуполь 1:1
Голы: Цыганков, 55 (с пенальти) — Борячук, 15
Динамо: Бойко — Кендзера, Бурда, Шабанов, Пиварич — Шепелев (Мбокани, 46), Ротань — Цыганков, Шапаренко, Гонсалес (Вербич, 46) — Беседин
Мариуполь: Гальчук — Яворский, Белый, Быков — Тищенко, Пихаленок (Игнатенко, 65). Дедечко, Демири — Мишнев (Болбат, 86), Тотовицкий — Борячук (Чурко, 90+2)
Предупреждения: Беседин — Мишнев, Борячук, Дедечко, Болбат