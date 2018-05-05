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Слова Хацкевича после ничьей с Мариуполем

Александр Хацкевич
13:56 Сегодня Телеграф
football.ua
Фото: ФК Динамо (Киев)

Новости спорта: Главный тренер Динамо Александр Хацкевич рассказал , что он допустил одну ошибку при выборе стартового состава на матч против Мариуполя (1:1).

В матче 30-го тура украинской Премьер-лиги Динамо сыграли вничью против Мариуполя (1:1) и рискует отпустить Шахтер на расстояние пяти очков.

"Что сказать по игре? Наверное, моя ошибка в том, что я не угадал с одним игроком со стартовых минут. У нас не было выбора в середине поля, два человека выпало, мы держали центр поля под контролем, но Гармаш и Буяльский – игроки более креативные, нам этого не хватило. Старались играть в три защитника, пытались растянуть игроков соперника, но не хватило одного игрока в штрафной. Были хорошие передачи с флангов, но никто не замыкал", — признал Хацкевич.

"Где-то не хватило мастерства, где-то сыграл вратарь. Но мы должны выдержать удар, будем настраиваться на Кубок. Наверное, это самая важная игра сезона".

- Сидорчук еще появится в этом сезоне?

- Сергей вчера сыграл только 15 минут после перерыва. Посмотрим, в чемпионате от нас интрига уже не зависит. Сейчас не все зависит от нас, мы осложнили себе задачу. Думаю, в этом сезоне Сергей еще появится на поле.

- Будете смотреть матч с Зарей завтра?

- Конечно, у нас следующий матч с Шахтером. Посмотрим, в каком состоянии будет соперник. Разумеется, будем переживать за Зарю.

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Новости спорта, Александр Хацкевич, Динамо - Мариуполь, Новости футбола, УПЛ, ФК Динамо (Киев), ФК Мариуполь, Футбол.
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