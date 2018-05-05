Вратарь Барселоны недоволен своим положением в клубе

Вратарь "Барселоны" Яспер Силлессен недоволен игровым временем, которое он получает в каталонском клубе.

"Мне нравится "Барселона", но мне хочется играть более 10 матчей за сезон. Руководство клуба ознакомлено с моей ситуацией. Мне известно, что они довольны моей работой и не хотят, чтобы я покидал клуб.

Я не буду устраивать войну с клубом и планирую продолжать играть здесь", — цитирует Силлессена ESPN.

29-летний голкипер провёл за "Барселону" в нынешнем сезоне девять матчей в Кубке Испании и один — в Лиге чемпионов.